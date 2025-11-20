«Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

Лукашенко предостерег Зеленского об отставке после разоблачений

Запад может отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря о коррупционном скандале на Украине. Речь идет о вызвавших широкое обсуждение публикациях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были обнародованы фрагменты прослушки приближенных украинского главы, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.

НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

В связи с этим Лукашенко заявил, что скандал сделал власть в Киеве еще более уязвимой перед странами Европейского союза и США. «Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Коррупционный скандал на Украине мог организовать Трамп

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что есть две версии возникновения коррупционного скандала на Украине. По одной из теорий, расследование организовал президент США Дональд Трамп. «Либо действительно администрация Трампа включается всерьез в программу переформатирования украинской политики. Они будут пытаться ослаблять власть Зеленского», — предположил специалист. По его мнению, американская администрация может попробовать сформировать на Украине новую и независимую от Зеленского правящую коалицию.

Согласно другой версии, инициаторами разбирательств могут быть европейцы. Дудаков отметил, что именно они, а не США сейчас финансируют украинский проект.

«В любом случае, я думаю, что как бы и для американцев, и для европейцев очевидно, что каденция правления Зеленского постепенно подходит к концу», — высказался политолог.

Зеленскому предрекли отставку в случае еще одного коррупционного скандала

Немецкая газета Berliner Zeitung заявляет, что Зеленский занял пост главы государства, обещав искоренить коррупцию на Украине, однако отстранился от своей цели. «Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Протест против закона, направленного против антикоррупционных учреждений, в Киеве в июле 2025 года Фото: Alex Babenko / AP

Украина всегда была сверхкоррумпированным государством, но Зеленский вывел это явление на новый уровень, добавил политолог Владимир Шаповалов.

Авторы Berliner Zeitung предположили, что новый коррупционный скандал может разгореться, например, в оборонном секторе.