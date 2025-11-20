Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 20 ноября 2025Бывший СССР

«Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

Лукашенко предостерег Зеленского об отставке после разоблачений
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jose Luis Magana / AP

Запад может отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря о коррупционном скандале на Украине. Речь идет о вызвавших широкое обсуждение публикациях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были обнародованы фрагменты прослушки приближенных украинского главы, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.

НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

В связи с этим Лукашенко заявил, что скандал сделал власть в Киеве еще более уязвимой перед странами Европейского союза и США. «Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Коррупционный скандал на Украине мог организовать Трамп

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что есть две версии возникновения коррупционного скандала на Украине. По одной из теорий, расследование организовал президент США Дональд Трамп. «Либо действительно администрация Трампа включается всерьез в программу переформатирования украинской политики. Они будут пытаться ослаблять власть Зеленского», — предположил специалист. По его мнению, американская администрация может попробовать сформировать на Украине новую и независимую от Зеленского правящую коалицию.

Согласно другой версии, инициаторами разбирательств могут быть европейцы. Дудаков отметил, что именно они, а не США сейчас финансируют украинский проект.

Материалы по теме:
Зеленский впервые упомянут в расследовании о коррупции на Украине. Какова его роль и кто еще из его окружения замешан в этом деле?
Зеленский впервые упомянут в расследовании о коррупции на Украине. Какова его роль и кто еще из его окружения замешан в этом деле?
19 ноября 2025
«Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского
«Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского
17 ноября 2025
Силовики пришли с обысками к другу и бизнес-партнеру Зеленского. В чем его обвиняют и почему называют «кошельком» президента?
Силовики пришли с обысками к другу и бизнес-партнеру Зеленского.В чем его обвиняют и почему называют «кошельком» президента?
10 ноября 2025

«В любом случае, я думаю, что как бы и для американцев, и для европейцев очевидно, что каденция правления Зеленского постепенно подходит к концу», — высказался политолог.

Зеленскому предрекли отставку в случае еще одного коррупционного скандала

Немецкая газета Berliner Zeitung заявляет, что Зеленский занял пост главы государства, обещав искоренить коррупцию на Украине, однако отстранился от своей цели. «Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Протест против закона, направленного против антикоррупционных учреждений, в Киеве в июле 2025 года

Протест против закона, направленного против антикоррупционных учреждений, в Киеве в июле 2025 года

Фото: Alex Babenko / AP

Украина всегда была сверхкоррумпированным государством, но Зеленский вывел это явление на новый уровень, добавил политолог Владимир Шаповалов.

Авторы Berliner Zeitung предположили, что новый коррупционный скандал может разгореться, например, в оборонном секторе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Собака набросилась на ребенка в российском городе

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости