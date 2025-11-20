Запад может отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря о коррупционном скандале на Украине. Речь идет о вызвавших широкое обсуждение публикациях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Были обнародованы фрагменты прослушки приближенных украинского главы, которые подтвердили факт системы откатов в энергетическом секторе страны.
НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.
В связи с этим Лукашенко заявил, что скандал сделал власть в Киеве еще более уязвимой перед странами Европейского союза и США. «Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», — сказал он.
Коррупционный скандал на Украине мог организовать Трамп
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что есть две версии возникновения коррупционного скандала на Украине. По одной из теорий, расследование организовал президент США Дональд Трамп. «Либо действительно администрация Трампа включается всерьез в программу переформатирования украинской политики. Они будут пытаться ослаблять власть Зеленского», — предположил специалист. По его мнению, американская администрация может попробовать сформировать на Украине новую и независимую от Зеленского правящую коалицию.
Согласно другой версии, инициаторами разбирательств могут быть европейцы. Дудаков отметил, что именно они, а не США сейчас финансируют украинский проект.
«В любом случае, я думаю, что как бы и для американцев, и для европейцев очевидно, что каденция правления Зеленского постепенно подходит к концу», — высказался политолог.
Зеленскому предрекли отставку в случае еще одного коррупционного скандала
Немецкая газета Berliner Zeitung заявляет, что Зеленский занял пост главы государства, обещав искоренить коррупцию на Украине, однако отстранился от своей цели. «Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Украина всегда была сверхкоррумпированным государством, но Зеленский вывел это явление на новый уровень, добавил политолог Владимир Шаповалов.
Авторы Berliner Zeitung предположили, что новый коррупционный скандал может разгореться, например, в оборонном секторе.