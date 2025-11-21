Стало известно о росте налоговых поступлений в России

Егоров: Налоговые поступления в бюджетную систему России достигли 49 трлн рублей

Налоговые поступления в бюджетную систему России в январе-октябре текущего года выросли к аналогичному периоду 2024-го на 8 процентов, достигнув 49 триллионов рублей. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

В прошлом году по итогам того же периода сумма поступлений росла на 20 процентов, составляя почти 46 триллионов рублей.

Егоров также уточнил, что в текущем году российское налоговое ведомство завершило автоматизацию взыскания сумм задолженности, которая теперь работает в автоматизированном режиме, и на фоне того, что в ней «присутствует очень мало человеческого фактора», стало известно о росте взысканий на 24 процента.

По словам главы ФНС, благодаря созданным инструментам «управления долгом» налогоплательщики могут получать отсрочки при условии, что налоговики «видят, что есть обеспечение» и что «в целом экономика предприятия имеет возможности для существования».

Путин также отметил важность того, что в России удалось сократить продолжительность налоговых проверок и количество предоставляемых документов.