Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 21 ноября 2025Экономика

Стало известно о росте налоговых поступлений в России

Егоров: Налоговые поступления в бюджетную систему России достигли 49 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Налоговые поступления в бюджетную систему России в январе-октябре текущего года выросли к аналогичному периоду 2024-го на 8 процентов, достигнув 49 триллионов рублей. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

В прошлом году по итогам того же периода сумма поступлений росла на 20 процентов, составляя почти 46 триллионов рублей.

Егоров также уточнил, что в текущем году российское налоговое ведомство завершило автоматизацию взыскания сумм задолженности, которая теперь работает в автоматизированном режиме, и на фоне того, что в ней «присутствует очень мало человеческого фактора», стало известно о росте взысканий на 24 процента.

По словам главы ФНС, благодаря созданным инструментам «управления долгом» налогоплательщики могут получать отсрочки при условии, что налоговики «видят, что есть обеспечение» и что «в целом экономика предприятия имеет возможности для существования».

Путин также отметил важность того, что в России удалось сократить продолжительность налоговых проверок и количество предоставляемых документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости