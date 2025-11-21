Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 21 ноября 2025Экономика

Страна Евросоюза освободилась от санкций США

Сийярто: США освободили Венгрию от соблюдения санкций против нефти из России
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Getty Images

США подтвердили, что их санкции, введенные против поставок российской нефти, не будут распространяться на Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел этой европейской страны Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что рестрикции против российских энергетических компаний вступают в силу 21 ноября, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп еще 7 ноября условились, что Будапешт получит исключение из этих ограничительных мер.

Сийярто подчеркнул, что благодаря этой договоренности его страна будет, как и прежде, надежно обеспечена энергоносителями.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вашингтон разрешил Будапешту закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». По его словам, эта мера не ограничена по времени. Кроме того, Трамп отменил санкции против атомной электростанции «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту «Росатома».

Этому предшествовало заявление главы Белого дома, который признал, что Венгрии будет непросто отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду ее географического положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости