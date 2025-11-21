Страна Евросоюза освободилась от санкций США

Сийярто: США освободили Венгрию от соблюдения санкций против нефти из России

США подтвердили, что их санкции, введенные против поставок российской нефти, не будут распространяться на Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел этой европейской страны Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что рестрикции против российских энергетических компаний вступают в силу 21 ноября, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп еще 7 ноября условились, что Будапешт получит исключение из этих ограничительных мер.

Сийярто подчеркнул, что благодаря этой договоренности его страна будет, как и прежде, надежно обеспечена энергоносителями.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вашингтон разрешил Будапешту закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». По его словам, эта мера не ограничена по времени. Кроме того, Трамп отменил санкции против атомной электростанции «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту «Росатома».

Этому предшествовало заявление главы Белого дома, который признал, что Венгрии будет непросто отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду ее географического положения.