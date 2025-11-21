Силовые структуры
22:31, 21 ноября 2025

С бывшего главы департамента культуры Москвы взыскали более миллиарда рублей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Московский Кунцевский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ против бывшего министра правительства Москвы и экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского, а также его родственников и доверенных лиц, изъяв имущество на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Решением суда исковые требования Генпрокуратуры к Кибовскому и связанным с ним лицам удовлетворен в полном объеме», — заявил он.

Сейчас Александр Кибовский проходит обвиняемым по делу о покушении на мошенничество и получении взятки. По версии следствия, он получил более 100 миллионов рублей за помощь частным фирмам в заключении госконтрактов. Свою вину мужчина не признает.

