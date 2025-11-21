Мир
Трамп высказался о якобы планах России начать новый конфликт

Трамп: Россия не стремится к конфликту с балтийскими странами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент России Владимир Путин не стремится вступать в новый конфликт, поэтому балтийским странами «не стоит беспокоиться». Так президент США Дональд Трамп оценил якобы «угрозу» со стороны Москвы в эфире радио Fox News.

«Он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не ищет нового конфликта», — подчеркнул американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп выразил уверенность в том, что украинский кризис будет вскоре завершен, поэтому балтийским странам «не о чем беспокоиться».

Ранее Трамп анонсировал введение «очень мощных санкций» против России. Глава Белого дома пояснил, что новые ограничения нацелены на то, чтобы осложнить продажу российской нефти.

