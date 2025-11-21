Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:56, 21 ноября 2025Наука и техника

Ученые обнаружили кокон межзвездного «инопланетного корабля»

НАСА: Телескоп «Хаббл» сделал снимок кометы 3I/ATLAS с пылевым коконом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: NASA / ESA / Global Look Press

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) опубликовало снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая покрыта каплевидным пылевым коконом, отходящим от ее твердого ледяного ядра.

Снимок сделал космический телескоп «Хаббл» 21 июля текущего года, комета в тот момент находилась на расстоянии 445 миллионов километров от Земли. Ученые отмечают, что на снимке, помимо кометы видны полосы неподвижных фоновых звезд, все потому что телескоп отслеживал ее в движении по гиперболической траектории.

Ранее астроном Владимир Сурдин оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды. Ближайший к Земле кандидат в сверхновые находится в 550 световых годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В Германии призвали Евросоюз предложить снятие санкций с России

    Россиянка описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь»

    Состояние западного военного комплекса назвали катастрофическим

    Ограничения ввели в двух российских аэропортах

    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика попросили пожизненное

    Разоблачен самый популярный медицинский миф

    В МИД раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

    SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

    Насильника поймали спустя 34 года после преступления благодаря его возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости