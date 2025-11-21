Бывший СССР
Ударившую по радиозаводу «Орион» в Тернополе крылатую ракету сняли крупным планом

Атаковавшую радиозавод «Орион» в Тернополе ракету Х-101 сняли крупным планом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Повернутые на войне» / Telegram

Появились новые кадры удара крылатыми ракетами Х-101 по радиозаводу «Орион» а Тернополе. Их опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На видео такую ракету сняли крупным планом прямо перед тем, как она упала на здание предприятия. Затем был виден взрыв. На момент прилета этой ракеты завод уже горел — в небо поднимался черный столб дыма, над крышей виделся огонь.

Ранее украинская журналистка Юлия Кириенко обвинила депутата Верховной Рады и члена комитета по Национальной безопасности Александра Федиенко в том, что он выдал местоположение завода по производству средств радиоэлектронной борьбы «Орион». Позднее парламентарий объяснил свой поступок.

