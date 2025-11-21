Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 21 ноября 2025Экономика

В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников

Депутат Аксененко: Продажа жилья из-за аферистов должна вести к уголовным срокам
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Судебные дела по квартирам, проданным под влиянием аферистов, должны рассматриваться как мошеннические и сводиться к уголовному делу. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат считает нелогичным взваливать на покупателя ответственность за доверчивость продавца и его договоренности с третьими лицами. Такая путаница, по словам Аксененко, началась после дела Долиной-Лурье. «Было четкое разделение двух разных ситуаций: купля-продажа недвижимости — это сделка между покупателем и продавцом, а какие-то договоренности, которые привели продавца к потере недвижимости — это разбирательство продавца и мошенника — уголовное дело о мошенничестве», — прокомментировал парламентарий.

Сегодня законодателями прорабатывается ряд законопроектов по защите покупателей от аннулирования сделок из-за вмешательства мошенников. Инициативы предусматривают заморозку средств на спецсчете на месяц, продажу квартир только через банк, обязательное заверение сделки у нотариуса. В то же время, как отметил Аксененко, стали появляться случаи, когда продавец заявляет, что стал жертвой мошенников, чтобы оставить у себя и жилье, и деньги.

Ранее Аксененко перечислил недостатки инициативы с заморозкой средств после покупки квартиры. Такая стратегия может стать препятствием для альтернативных сделок и в случае, если жилье требуется продать срочно — для оплаты лечения или переезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости