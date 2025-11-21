Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 21 ноября 2025Бывший СССР

Украинский военный признал потерю Красноармейска

Военный ВСУ Потоцкий признал потерю Украиной Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Потоцкий заявил, что Украина полностью потеряла Красноармейск (российское название Покровска). Его цитирует «Страна.ua».

По информации издания, коридор для выхода из этого участка уже меньше двух километров. Военный рассказал, что Красноармейск полностью потерян, ситуацию он назвал катастрофической. Он добавил, что без учета серой зоны проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 километра.

Ранее Минобороны показало взятый армией России район Красноармейска. В ведомстве уточнили, что российские военные оказывают мирным жителям Красноармейска медицинскую помощь. Они также предоставляют медикаменты, продовольствие и возможность эвакуироваться в пункт временного размещения.

