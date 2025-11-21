Бывший СССР
Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

Украинцев начали штрафовать на огромные суммы из-за газовых нарушений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Украинцев начали штрафовать на огромные суммы из-за «газовых нарушений». Об этом сообщает Obozrevatel.ua в Telegram-канале.

Уточняется, что газовики за ряд нарушений начисляют дополнительные суммы. В некоторых случаях они могут достигать сотен тысяч гривен.

Однако «штраф» — это условное название. На самом деле речь идет о доначислении объемов газа.

«Если экспертиза выявляет нарушения, то газовики имеют право доначислить суммы в платежках так, будто потребитель тратил газ и это не фиксировал счетчик», — отмечает издание.

Ранее украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что страну ждет разрушительная, тяжелая зима, даже несмотря на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

    Все новости