Мир
12:35, 21 ноября 2025Мир

Украинцев призвали перестать воровать

Польский депутат Ментцен: Украинцам надо перестать воровать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Чтобы Украина смогла обходиться без помощи, украинским властям надо просто перестать воровать. Об этом в соцсети Х заявил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен.

«Ближайшие сотрудники [президента Украины Владимира] Зеленского украли 100 миллионов долларов, и сразу после этого [глава МИД Польши] Сикорский хочет перевести 100 миллионов долларов Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придется им помогать», — обратил внимание политик.

Ментцен подчеркнул, что направляемые Киеву средства польских налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды поляков, а не разворовываться на Украине.

Ранее Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. В частности, украинские чиновники «исправили» положение в черновой версии документа, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.

В первоначальном варианте документа содержался «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Однако формулировки, появившиеся в слитом в сеть документе, оказались изменены. Вместо пункта об аудите появилось положение, согласно которому все стороны получат «полную амнистию за свои действия» во время конфликта.

