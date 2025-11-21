Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 21 ноября 2025Силовые структуры

Уничтожение американского гранатомета стальной бригадой Росгвардии попало на видео

В Харьковской области Росгвардия уничтожила позицию автоматического гранатомета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Харьковской области бригада Росгвардии уничтожила американский автоматический гранатомет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео российский дрон подлетает к замаскированной позиции украинского автоматического гранатомета производства США и точным попаданием уничтожает его. Все действия фиксирует второй дрон.

Операторы ударных БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения («стальной бригады») Росгвардии в ходе воздушной разведки рядом с одним из населенных пунктов Харьковской области обнаружили и уничтожили огневую позицию станкового гранатомета Mk-19. Средства объективного контроля подтвердили попадание и уничтожение цели.

Ранее сообщалось, что российский боец рассказал о зачистке Купянска.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости