В Кремле сделали заявление о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа

Песков: Москва не получала согласие Зеленского вести переговоры по плану Трампа

Москва не получала согласие президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Так что пока нет официального подтверждения о том, что информация в иноСМИ о готовности киевского режима вести переговоры, о пунктах плана, о ведущихся консультациях, датах возможного подписания имеет отношение к реальности», — прокомментировал журналист высказывания официального представителя Кремля.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что он включает 28 пунктов.

Положения мирного плана по Украине опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, в документе в том числе зафиксированы отказ Украины от НАТО и сокращение численности Вооруженных сил страны.