В Кремле сделали заявление о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа

Москва не получала согласие президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.
«Так что пока нет официального подтверждения о том, что информация в иноСМИ о готовности киевского режима вести переговоры, о пунктах плана, о ведущихся консультациях, датах возможного подписания имеет отношение к реальности», — прокомментировал журналист высказывания официального представителя Кремля.
Ранее стало известно, что Россия и США согласовали проект прекращения боевых действий на Украине. Сообщалось, что он включает 28 пунктов.
Положения мирного плана по Украине опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, в документе в том числе зафиксированы отказ Украины от НАТО и сокращение численности Вооруженных сил страны.