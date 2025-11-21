В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

Мирошник: Нельзя верить прогнозам об окончании украинского конфликта в 2026 году

Нельзя верить прогнозам об окончании украинского конфликта в 2026 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сейчас в медийной среде появились тарологи, гадалки, ведьмы, и это считается каким-то весомым аргументом для вынесения подобных прогнозов. Я пока не видел каких-то обоснованных выводов о том, почему украинский конфликт должен закончиться в этот срок», — объяснил дипломат.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала лидерам Европейского союза, что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года. Она также назвала четыре параметра предоставления помощи Киеву.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года.