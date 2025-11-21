Бывший СССР
В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

Галузин заявил о необходимости освободить задержанных россиян в Баку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым заявил о необходимости освобождения задержанных в Баку 11 россиян. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля этого года, в качестве значимого шага для нормализации двусторонних отношений», — рассказал дипломат.

На той же встрече Михаил Галузин заявил, что российская сторона выражает искреннее сожаление из-за инцидента с посольством Азербайджана в Киеве. Здание пострадало во время ударов по украинской столице в ночь на 14 ноября.

Нормализация отношений между Россией и Азербайджаном началась после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, 9 октября. На ней главы государств обсудили обстоятельства авиакатастрофы Азербайджанских авиалиний (AZAL), произошедшей в Актау в декабре 2024 года, а также выразили настрой на дальнейшее двухстороннее сотрудничество.

