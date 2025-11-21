В МИД России высказались о повреждении посольства Азербайджана в Киеве во время обстрела

Галузин выразил сожаление из-за инцидента с посольством Азербайджана в Киеве

Российская сторона выражает искреннее сожаление из-за инцидента с посольством Азербайджана в Киеве, пострадавшего во время ударов по украинской столице в ночь на 14 ноября. Об этом на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, его слова приводит российское дипведомство.

«Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося», — говорится в сообщении.

При этом дипломат подчеркнул, что здание посольства закавказской республики было повреждено в результате некорректной работы украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, на его территорию упала ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Галузин добавил, что российские войска наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, заявления о целенаправленном характере ракетных ударов по азербайджанским объектам на Украине не соответствуют действительности.

Посольство Азербайджана в Киеве пострадало во время ударов в ночь на 14 ноября. Изначально президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на него упали обломки ракеты «Искандер».