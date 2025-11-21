Россия
11:36, 21 ноября 2025Россия

В России мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии

В Рязанской области мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Рязанской области мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине бойца лишили пенсии. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянке отказали в назначении пенсии по потере кормильца из-за отсутствия документа об участии сына в СВО в составе добровольческого формирования. Ей пришлось доказывать этот факт в суде.

Иск был удовлетворен. Россиянке назначили пенсию и сделали перерасчет с июня 2024 года, выплатив ей одномоментно 295 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бабушка бойца СВО из Новосибирской области после отказа чиновников добилась выплат через суд. Ей пришлось доказывать, что она воспитывала его с шести лет.

