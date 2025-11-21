Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 21 ноября 2025Мир

В России назвали условие для продолжения конфликта на Украине

Небензя: Зеленскому нужны миллиарды долларов для конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования конфликта с Россией.

«Ему нужны миллиарды долларов для того, чтобы война продолжалась, в том числе для обогащения его и его присных», — отметил Небензя.

Ранее нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Выросшие дети секс-работниц рассказали о своем опыте

    Хирурги пришили ребенку пенис

    Apple заблокировала устройство блогеру из России

    Небензя описал ситуацию на Украине фразой из романа «Двенадцать стульев»

    Черногория введет визовые ограничения для россиян

    В России началась акция «Елка желаний»

    Зеленский предложил заменить главу Минюста

    Синоптик оценил площадь снежного покрова в России

    В США каннибала досрочно освободили из психбольницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости