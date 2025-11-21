В России оценили вероятность прекращения огня на Украине до Нового года

Депутат Чепа: Шансы на прекращение огня на Украине выросли

Вероятность прекращения огня на Украине до Нового года заметно выросла, но многое будет зависеть от готовности США преодолеть сопротивление плану мирного урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«В 2022 году, после стамбульских переговоров, мы стали выполнять достигнутые договоренности практически незамедлительно. А Украина вместе с западными партнерами устроила провокацию, которая стала основанием для прекращения диалога, — напомнил Чепа. — Так и после Анкориджа европейцы стали торпедировать достигнутые соглашения. Поэтому прекращение огня до Нового года зависит не от нас».

Решающим фактором, по словам политика, может стать готовность США преодолеть внутреннее сопротивление и сопротивление партнеров по НАТО, усилив давление на Украину для выполнения плана мирного урегулирования. Но предпосылки к прекращению огня, как считает Чепа, появились.

«Шансы однозначно выросли. Но важно не только договориться о пунктах плана, но и сформулировать все условия исполнения и контроля», — добавил депутат.

Вечером 19 ноября стало известно, что Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников. При этом Запад должен признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий.