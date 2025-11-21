Россия
Интерес россиян к Стивену Кингу резко вырос после изъятия романа «Оно» из продажи

«Строки»: Интерес к произведениям Кинга увеличился в три раза
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Интерес к книгам американского писателя Стивена Кинга увеличился в три раза после изъятия из продажи романа автора «Оно», рассказали «Ленте.ру» аналитики сервиса «Строки».

«Поисковые запросы по книгам автора увеличились в три раза, а спрос на остальные произведения вырос в два раза за один день», — выяснили эксперты.

Самым популярным произведением стала социальная фантастика «Долгая прогулка». А книги «11/22/63» и «Нужные вещи» заняли вторую и третью строки рейтинга соответственно.

«Замыкают топ-5 романы "Бегущий человек" и "Безнадега", — добавили аналитики. — В топ-10 также вошли произведения "Зеленая миля", "Институт", "Четыре сезона", "Роза Марена" и "Бессонница"».

Ранее стало известно, что роман «Оно» начали снимать с продажи в российских маркетплейсах и книжных магазинах. По информации источника, продукция «может быть запрещена на территории Российской Федерации или нарушать правила площадки».

После этого депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что роман следует либо отредактировать, либо изъять из продажи.

