В США усомнились в репарационном кредите для Украины из-за плана Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Выделение Европой так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что в плане Трампа предлагается инвестировать 100 миллиардов долларов в проекты по восстановлению Украины. При этом США будут получать 50 процентов прибыли от них. Европейские страны перечислят еще 100 миллиардов долларов на восстановление страны. Остальные замороженные средства направят американо-российские проекты.

По мнению FT, таким способом США начнут «получать прибыль за счет Европы и Украины». Два анонимных европейских чиновника назвали вопрос активов одним из наиболее тревожных для Европы.

Ранее Госдума предложила кабмину и Центробанку подготовить план российских контрмер в связи с возможными незаконными действиями Евросоюза в отношении активов.

