04:13, 21 ноября 2025

В США заявили о невозможности Украины повлиять на ход конфликта с Россией

Миршаймер: Украина не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию на поле боя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украина не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию на поле боя и изменить ход конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — подчеркнул профессор.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине.

Также Небензя заявил, что украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность.

