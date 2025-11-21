В США заявили о невозможности Украины повлиять на ход конфликта с Россией

Миршаймер: Украина не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию на поле боя

Украина не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию на поле боя и изменить ход конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — подчеркнул профессор.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине.

Также Небензя заявил, что украинские подразделения на сегодняшний день несут потери и стремительно теряют боеспособность.