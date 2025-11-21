Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 21 ноября 2025Россия

Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

Володин: Законопроект о наличии крестов на гербе России рассмотрят приоритетно
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Законопроект о наличии крестов на гербе России депутаты рассмотрят в приоритетном порядке. Детали инициативы раскрыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения», — обозначил Володин.

В частности, речь идет о том, чтобы дополнить описание герба России обязательным наличием прямых равноконечных четырехконечных крестов с расширяющимися концами на малых и большой коронах, а также державе.

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Закон запрещает использование в СМИ, интернете, а также рекламе изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости