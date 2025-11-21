Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

Володин: Законопроект о наличии крестов на гербе России рассмотрят приоритетно

Законопроект о наличии крестов на гербе России депутаты рассмотрят в приоритетном порядке. Детали инициативы раскрыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения», — обозначил Володин.

В частности, речь идет о том, чтобы дополнить описание герба России обязательным наличием прямых равноконечных четырехконечных крестов с расширяющимися концами на малых и большой коронах, а также державе.

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Закон запрещает использование в СМИ, интернете, а также рекламе изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов.