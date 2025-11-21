Возлюбленная Влада Бумаги показала лицо в прыщах

Возлюбленная блогера Влада Бумаги Юлия Годунова показала лицо в прыщах

Возлюбленная популярного белорусского блогера и певца Влада Бумаги (также известного как Влад A4) блогерша Юлия Годунова показала лицо в прыщах. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Nikki Seey.

29-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в облегающем коричневом топе на тонких бретелях и с распущенными прядями, окрашенными в рыжий цвет. В свою очередь, она отметила, что в настоящее время проходит через определенные жизненные этапы, которые сказываются на ее теле, и продемонстрировала высыпания на коже.

«Уже несколько месяцев у меня неидеальная кожа. Первое, что я поняла и над чем стала работать с психологом, что этого нужно перестать стыдиться», — указала девушка.

По словам блогерши, чтобы справиться с данной проблемой, она также сдала анализы, скорректировала питание и уход за кожей и начала заниматься эмоциональной саморегуляцией.

В августе «Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала крупным планом лицо с прыщами.