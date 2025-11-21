Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:40, 21 ноября 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина набора веса

Врач Андраде: Недостаток сна приводит к набору веса
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Врач Педро Андраде заявил, что недостаток сна может привести к набору веса. Об этой неочевидной причине появления лишних килограммов он рассказал изданию Terra.

Как пояснил Андраде, при дефиците сна падает активность дофамина в префронтальной коре — области головного мозга, которая отвечает за принятие правильных решений. Это приводит к снижению способности выбирать более здоровую пищу в течение дня, что негативно сказывается на весе, уточнил он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Доктор дополнил, что существует и обратная связь: еда влияет на качество сна. «Вы хорошо едите, чтобы хорошо спать. И вы хорошо спите, чтобы иметь возможность делать более здоровый выбор», — отметил он. Так, животные белки, какао, кофе, зеленый чай и шоколад на ужин приводят к бессоннице. А бананы, орехи, авокадо, шпинат и подсолнечные семечки, напротив, улучшают сон.

Ранее сомнолог Карен Карлсон рассказала о причинах частых пробуждений среди ночи. Она утверждает, что чаще всего с такой проблемой сталкиваются женщины среднего возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости