Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:39, 21 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о приводящих к тромбозу вредных привычках

Врач Калюжин: Привычки человека против сосудов приводят к тромбозу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: colnihko / Shutterstock / Fotodom

Тромбоз часто воспринимают как внезапную беду, однако для врача это всегда результат длительной работы наших собственных привычек против сосудов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

Говоря о вредных привычках, приводящих к тромбозу, физиолог напомнил о триаде Вирхова: повреждение сосудистой стенки, замедление тока крови и повышенная свертываемость. Он пояснил, что любая вредная привычка бьет хотя бы по одному из этих звеньев.

«Курение — главный "диверсант" эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Токсины табачного дыма вызывают хроническое микровоспаление, активируют тромбоциты, делая кровь более "липкой". При лишнем весе и малоподвижном образе жизни риск тромбоза растет в разы. Длительное сидение приводит к застою венозной крови в ногах. Медленный ток крови в венах — идеальные условия для формирования тромба, особенно у людей старшего возраста и при варикозной болезни», — рассказал он.

Врач добавил, что обезвоживание, в том числе после приема алкоголя, сгущает кровь: плазмы меньше, форменных элементов относительно больше, вязкость повышается — системе гемостаза проще ошибиться и запустить внутрисосудистое свертывание. Отдельный риск — самостоятельный прием гормональных контрацептивов, анаболиков, «гормональных» БАД без консультации врача, особенно на фоне курения и ожирения, заключил эксперт.

Ранее диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, злоупотребляющие спиртными напитками люди сильнее подвержены инфекциям и заболеваниям кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности изменить план по Украине

    Более 200 домов остались без света из-за атаки дронов на ЛЭП в Ростовской области

    Россиянам назвали преимущество позднего выхода на пенсию

    Очередные ограничения введены в двух аэропортах России

    Врач рассказал о приводящих к тромбозу вредных привычках

    Половина россиян готовы жить в недостроенных домах

    Квартиру сбежавшей из России экс-солистки Мариинки продают за 200 млн рублей

    На Западе придумали новое обидное прозвище Зеленскому

    Украинский пленный посоветовал передавать ВС России данные ТЦК

    В Крыму оценили возможное признание Западом статуса полуострова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости