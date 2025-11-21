Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 21 ноября 2025Бывший СССР

Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

Военный эксперт Дандыкин: Зеленский списал ВСУ в котлах ради оружия Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский запретил бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «котлах» сдаваться, чтобы те тянули время, удерживая позиции до последнего, но судьба этих военных Киев не интересует, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, «ВСУ в окружении списали». «Зеленский сделал это для того, чтобы в какой-то степени дополнительно подготовить людей, провести мобилизацию, хоть как-то у Запада просить оружие», — отметил он.

По мнению специлиста, в предложенном американским лидером Дональдом Трампом мирном плане по Украине есть «убийственные» для Киева положения, на которые он не согласится. Дандыкин подчеркнул: придется либо Вашингтону «разбираться с Зеленским, либо этим займется Россия».

Ранее Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    Первый тестовый поезд прошел по новой ветке метро в Петербурге

    Суд признал экс-депутата Госдумы и членов его семьи экстремистским объединением

    Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

    Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

    Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

    Зеленский и Ермак отписались друг от друга

    Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

    На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

    Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости