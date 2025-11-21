Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом

Зеленский по телефону обсудил мирный план США с вице-президентом Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил по телефону мирный план Вашингтона, переданный Киеву, с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Утверждается, что разговор состоялся около 17:30 по московскому времени. При этом подробности диалога остаются неизвестными.

Владимир Зеленский официально получил от Вашингтона план мирного урегулирования конфликта 20 ноября. После этого он заявил, что намерен обсудить его с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщили западные СМИ, числе пунктов предложенного соглашения были указаны вывод Вооруженных сил Украины со всей территории Донецкой и Луганской народных республик, а также признание Крыма и Донбасса частью России со стороны США.

Впоследствии глава государства заявил, что перед Украиной стоит выбор между выполнения пунктов мирного соглашения и тяжелой зимой. Он также подчеркнул, что Киев может потерять либо ключевого партнера, либо собственное достоинство.