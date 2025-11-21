Бывший СССР
Зеленскому посоветовали ограничить президентские полномочия

Politico: Зеленскому нужно исключить централизованное президентское правление
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо исключить высокоцентрализованное президентское правление. Об этом сообщает американский аналитик Адриан Каратницкий в статье для Politico.

«Ограничить свои собственные полномочия сферами обороны, национальной безопасности и внешней политики, а также резко сократить полномочия своей команды помощников президента», — посоветовал он.

Такие шаги, по словам Каратницкого, нужно предпринять для восстановления доверия украинцев после крупного коррупционного скандала с участием украинских чиновников.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В расследовании фигурируют два бывших украинских министра — Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Скандал вызвал недовольство в США и Европе.

