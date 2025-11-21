Женщина вышла из комы и рассказала о видениях ада и рая

Жительница США рассказала, что видела в коме сатану

Жительница штата Орегон, США, Камилла Джент провела в коме 13 дней и, по ее словам, видела ад. Об этом пишет Daily Mail.

В 2013 году Джент срочно доставили в больницу, после того как у нее начали отказывать органы из-за сепсиса и случился инсульт. Предположительно причиной этого стал кардиостимулятор. Из-за тяжелого состояния женщина впала в кому. Как рассказывает Джент, отключившись, она сразу попала в ад. Ей пришлось пройти несколько темных миров, пока она якобы не столкнулась с сатаной.

По словам женщины, видения причиняли ей боль. Она утверждает, будто ее плоть терзали демоны. Мучения закончились только после того, как Бог якобы забрал Джент на небеса. По словам женщины, рай был покрыт сверкающей травой, из которой поднимались нарциссы, а на тронах сидели Бог и Иисус и смеялись. Джент рассказала, что перед тем как очнуться, она услышала, как Бог сказал ей: «Не заблуждайся, Камилла, я знаю сердце каждого».

Женщина уверяет, что это путешествие исцелило ее сердце. Хоть ей пришлось пережить множество осложнений, в том числе потерять ногу, ее сердце перестало нуждаться в кардиостимуляторе. Это заставило Джент поверить видениям. Сейчас она служит в церкви.

Ранее сообщалось, что жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в загробную жизнь. «Я ощутила, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть всеобщего сознания», — описала свои переживания она.

