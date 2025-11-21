Жителей российского города напугал кружащий в небе Ми-8

Жителей Екатеринбурга напугал кружащий в небе вертолет Ми-8 спасателей

Жителей Екатеринбурга напугал кружащий в небе вертолет Ми-8 спасателей. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, горожане заметили, как из воздушного транспортного средства на крышу жилого комплекса на улице Машинной высадили людей.

В пресс-службе свердловского управления МЧС успокоили и объяснили, что спасатели проводят учения по тушению пожаров в высотных зданиях.

В рамках операции будут отработаны действия пожарных, спасателей и администрации. По легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание в квартире на 37-м этаже здания, вследствие чего один человек оказался отрезан от путей эвакуации с возможностью выхода на кровлю, разъяснили в ведомстве.

