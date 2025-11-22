Адвокат семьи баскетболиста Тиммы заявила о мошенничестве Седоковой

Адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в мошенничестве с брачным договором

Певица Анна Седокова использовала фиктивный брачный договор, чтобы не предоставлять согласие супруга при продаже недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на адвоката семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргариту Гаврилову.

Юрист пояснила, что прямо перед разводом спортсмен заезжал в Латвию и заявил матери, что «остался без всего» из-за брачного договора. Тимма верил в законность документа, однако на деле тот не имел юридической силы. Этот договор Седокова предоставила при продаже квартиры в Алых Парусах. При этом половину вырученных денег она пообещала отдать мужу, но не сделала этого. Через четыре дня певица подала на развод. Сейчас семья баскетболиста намерена взыскать половину имущества, проданного по договору.

Кроме того, их адвокат в ближайшее время направит заявление о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Анны Седоковой. Артистке может грозить до десяти лет лишения свободы, если суд докажет ее вину.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Анны Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака.

