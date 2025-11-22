Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:02, 22 ноября 2025Спорт

Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

Вратарь Игорь Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в стартовый состав команды в матче 16-го тура Российской-премьер-лиги со «Спартаком». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Акинфеев выйдет на поле впервые с 5 октября. Тогда, в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» голкипер получил травму голеностопа. Вместо него место в воротах ЦСКА занимал Владислав Тороп.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

39-летний Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. Голкипер дебютировал в составе армейцев в 2003 году. Вместе с клубом он становился победителем Кубка УЕФА, шесть раз выигрывал чемпионат России и восемь раз — Кубок страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

    Странам G7 предрекли финансовый коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости