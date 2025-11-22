В Германии рассказали о подготовке ответа плану США по Украине

Bild: Германия готовит дипломатический ответ плану США по Украине

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца сильно обеспокоено новым планом Вашингтона по урегулированию на Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Берлин «мобилизует европейских партнеров», чтобы убедить Киев не поддаваться давлению со стороны США.

Источники рассказали, что ФРГ планирует воздействовать и на американскую сторону, продвигая позицию Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Мерц созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине.