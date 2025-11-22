Мир
В Германии рассказали о подготовке ответа плану США по Украине

Bild: Германия готовит дипломатический ответ плану США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца сильно обеспокоено новым планом Вашингтона по урегулированию на Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Берлин «мобилизует европейских партнеров», чтобы убедить Киев не поддаваться давлению со стороны США.

Источники рассказали, что ФРГ планирует воздействовать и на американскую сторону, продвигая позицию Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Мерц созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине.

