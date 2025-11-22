Мир
22:15, 21 ноября 2025Мир

Канцлер Германии обсудил с Трампом американский план по Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.

Чиновник отметил, что разговор был обстоятельным и доверительным. «Были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников», — добавил Корнелиус.

Он также добавил, что в ближайшее время канцлер Германии проинформирует европейских партнеров о содержании разговора с Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый план Трампа может стать основой окончательного урегулирования.

