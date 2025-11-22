Богородский маньяк пытался лишить свою жену родительских прав

РЕН: Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына

Богородский маньяк, которого задержали за расправы над нянями, насильно накачивал свою жену наркотиками и в таком состоянии снимал ее на видео, чтобы лишить родительских прав. Об этом его сосед Евгений Гаврилов рассказал РЕН ТВ.

По словам Гаврилова, сосед всячески издевался над супругой и склонял к употреблению наркотиков, после чего приковывал наручниками к батарее и насиловал. Из-за этого женщина больше полугода провела в рехабе. В один из дней, когда Дмитрий уехал в автосервис, его жене удалось сбежать – вместе с сыном она уехала в Санкт-Петербург.

Каждую неделю туда наведывался и маньяк, а спустя некоторое время он вернулся с ребенком. «Видно, предоставил какие-то доказательства, что она наркоманка», — добавил сосед.

О задержании серийного похитителя из Подмосковья стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.

Предварительно, на его счету двое жертв. Одной из них чуть не стала и медсестра, которая несколько раз приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести в чувство после употребления наркотиков.

