Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 22 ноября 2025Силовые структуры

Богородский маньяк пытался лишить свою жену родительских прав

РЕН: Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СК Подмосковья

Богородский маньяк, которого задержали за расправы над нянями, насильно накачивал свою жену наркотиками и в таком состоянии снимал ее на видео, чтобы лишить родительских прав. Об этом его сосед Евгений Гаврилов рассказал РЕН ТВ.

По словам Гаврилова, сосед всячески издевался над супругой и склонял к употреблению наркотиков, после чего приковывал наручниками к батарее и насиловал. Из-за этого женщина больше полугода провела в рехабе. В один из дней, когда Дмитрий уехал в автосервис, его жене удалось сбежать – вместе с сыном она уехала в Санкт-Петербург.

Каждую неделю туда наведывался и маньяк, а спустя некоторое время он вернулся с ребенком. «Видно, предоставил какие-то доказательства, что она наркоманка», — добавил сосед.

О задержании серийного похитителя из Подмосковья стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.

Предварительно, на его счету двое жертв. Одной из них чуть не стала и медсестра, которая несколько раз приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести в чувство после употребления наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет изменить как минимум четыре пункта плана Трампа по Украине. О каких предложениях идет речь?

    Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги

    Богородский маньяк пытался лишить свою жену родительских прав

    Россиянка не выжила в результате ДТП с торговой тележкой в Паттайе

    В России отреагировали на намерение Европы изменить четыре пункта плана США

    В Минобороны отчитались о девяти сбитых над регионами России беспилотниках ВСУ

    Украину шокировала скорость продвижения мирного плана США

    Мизулина объяснила выбор Донецка в качестве места для бракосочетания

    Британского премьер-министра назвали поджигателем войны

    «Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости