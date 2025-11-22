Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 22 ноября 2025Россия

Раскрыта еще одна предполагаемая жертва богородского маньяка

Медсестра из Подмосковья могла стать одной из жертв богородского маньяка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Медсестра из Подмосковья могла стать еще одной жертвой богородского маньяка, который похищал и насиловал нянь. О новой предполагаемой жертве сообщает Shot.

Как заявили соседи серийного похитителя девушек, медсестра местной больницы приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести в чувство после употребления наркотиков. Утверждается, что медик также несколько раз оставалась с сыном мужчины.

«Сейчас информация проверяется — опрашиваются сотрудники ближайших медучреждений», — раскрыли в издании.

Ранее сообщалось, что богородский маньяк не нарушал правил и вовремя платил взносы в садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Уточнялось, что на участке в СНТ он жил с женой до того, как она исчезла.

20 ноября стало известно о задержании жителя Подмосковья за расправы над девушками и изнасилование. По версии следствия, он подыскивал девушек в качестве няни для ребенка через интернет-сервисы с объявлениями. Пострадавшие приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали. Предварительно, на его счету две жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости