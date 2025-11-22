Раскрыта еще одна предполагаемая жертва богородского маньяка

Медсестра из Подмосковья могла стать одной из жертв богородского маньяка

Медсестра из Подмосковья могла стать еще одной жертвой богородского маньяка, который похищал и насиловал нянь. О новой предполагаемой жертве сообщает Shot.

Как заявили соседи серийного похитителя девушек, медсестра местной больницы приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести в чувство после употребления наркотиков. Утверждается, что медик также несколько раз оставалась с сыном мужчины.

«Сейчас информация проверяется — опрашиваются сотрудники ближайших медучреждений», — раскрыли в издании.

Ранее сообщалось, что богородский маньяк не нарушал правил и вовремя платил взносы в садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Уточнялось, что на участке в СНТ он жил с женой до того, как она исчезла.

20 ноября стало известно о задержании жителя Подмосковья за расправы над девушками и изнасилование. По версии следствия, он подыскивал девушек в качестве няни для ребенка через интернет-сервисы с объявлениями. Пострадавшие приезжали к нему в частный дом, а через некоторое время пропадали. Предварительно, на его счету две жертвы.