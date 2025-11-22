Путешествия
Еще один российский аэропорт ограничил полеты

Росавиация: Аэропорт Ульяновска ограничил полеты в целях безопасности

Фото: Pixabay

Еще один российский аэропорт ограничил полеты, не принимает и не выпускает самолеты воздушная гавань Ульяновска. Об этом сообщи представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил чиновник.

Аэропорт Ульяновска был закрыт в 4:31 по московскому времени. До этого, в 3:17, ограничили полеты в Самаре, в 2:03 — в Саратове.

Ранее аэропорты Тамбова и Пензы закрыли воздушное пространство. Сперва — в 00:29 по московскому времени — ограничения начали действовать в тамбовской воздушной гавани. Спустя семь минут, в 00:36, Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения введены и в пензенском аэропорту.

