Медведев высказался о составе делегации Украины на переговорах с США

Медведев с иронией высказался о назначении Ермака главой делегации Украины

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев с иронией высказался о назначении руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации Украины на переговорах с США. Свою оценку ситуации он выразил в своем Telegram-канале.

В посте он упомянул, что выбор «отличный». «Лучше него только Миндич», — написал Медведев.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя офиса президента (ОП) Андрея Ермака главой делегации на переговорах с США и Россией.

Выяснилось, что предыдущий глава делегации на переговорах с Россией секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также вошел в состав переговорщиков.

Кроме того, в состав делегации вошли начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и участвовавший в переговорах в Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

