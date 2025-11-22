Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 22 ноября 2025Мир

Мерц оценил шансы закончить конфликт на Украине

Мерц заявил о возможности закончить украинский конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

В настоящее время завершение конфликта на Украине возможно, но приблизиться к хорошему результату в этом вопросе пока не удалось. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Берлин готов участвовать в урегулировании конфликта и находится «в самом центре происходящего». «На мой взгляд, сейчас существует шанс завершить эту войну. Но мы все еще довольно далеко от какого-либо совместного хорошего результата», — отметил Мерц.

Ранее немецкий канцлер созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине.

Как сообщало издание Bild, европейские лидеры считают необходимым изменить как минимум четыре пункта мирного плана Трампа по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана

    Премьер Британии подтвердил встречу ЕС и США по Украине

    В США указали на коварный пункт мирного плана Трампа по Украине

    МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

    В ЕС сделали заявление об уступках со стороны Украины

    Мерц оценил шансы закончить конфликт на Украине

    Американский хоккеист раскрыл сложность при переезде в Россию

    Лидеры ЕС направили США свой вариант мирного плана по Украине

    Трамп назвал выдвинутый Вашингтоном план по Украине неокончательным

    В Госдуме решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости