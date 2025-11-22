Мерц оценил шансы закончить конфликт на Украине

Мерц заявил о возможности закончить украинский конфликт

В настоящее время завершение конфликта на Украине возможно, но приблизиться к хорошему результату в этом вопросе пока не удалось. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Берлин готов участвовать в урегулировании конфликта и находится «в самом центре происходящего». «На мой взгляд, сейчас существует шанс завершить эту войну. Но мы все еще довольно далеко от какого-либо совместного хорошего результата», — отметил Мерц.

Ранее немецкий канцлер созвонился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил с ним мирный план США по Украине.

Как сообщало издание Bild, европейские лидеры считают необходимым изменить как минимум четыре пункта мирного плана Трампа по Украине.