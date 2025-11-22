На саммите G20 подали экзотические угощения

РИА: На саммите G20 журналистов угощают кухней ЮАР и экзотическими фруктами

Организаторы саммита G20 подали для освещающих мероприятие журналистов блюда кухни ЮАР и экзотические для иностранцев фрукты. Об угощениях для представителей СМИ рассказал корреспондент РИА Новости.

В медиацентре на юге Йоханнесбурга журналистов кормят завтраком и обедом. На завтрак предлагают банановый хлеб, сэндвичи с пастрами и горчицей, различную выпечку и мюсли с фруктами. На обед можно выбрать овощной плов бирьяни, филе белой рыбы, куриное карри, рагу с томленым хвостом быка, приготовленное в горшочке по южноафриканскому методу, и кукурузные кексы.

Из напитков угощают привычными чаем и кофе, газировкой и южноафриканским чаем ройбуш. Алкоголь журналистам не предлагают. Зато из фруктов можно отведать яблоки, бананы, манго и папайю.

Ранее организаторы на саммите G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии. По данным очевидцев, этим жестом смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу. Когда Рамафоса понял, что звук на сессии включен, он продолжил речь. Спустя несколько минут техническая неполадка была исправлена.