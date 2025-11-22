Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались над Саратовом и Энгельсом

Два российских города подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал Shot, звуки взрывов слышали жители Саратова и Энгельса.

«Было слышно около пяти взрывов на севере и в центральной части», — говорится в сообщении. Очевидцы рассказали, что в небе наблюдалось несколько ярких вспышек. Сейчас в городах звучат сирены.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают воздушные цели на подлете к городам. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Вечером 21 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над двумя регионами России за четыре часа.