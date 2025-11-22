Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 22 ноября 2025Россия

Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались над Саратовом и Энгельсом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Global Look Press

Два российских города подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал Shot, звуки взрывов слышали жители Саратова и Энгельса.

«Было слышно около пяти взрывов на севере и в центральной части», — говорится в сообщении. Очевидцы рассказали, что в небе наблюдалось несколько ярких вспышек. Сейчас в городах звучат сирены.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают воздушные цели на подлете к городам. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Вечером 21 ноября Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над двумя регионами России за четыре часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

    В России предложили способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров

    В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской

    В России заявили об идеальном шторме в зоне СВО

    В США заподозрили Зеленского в махинациях на 48 миллиардов долларов

    В Германии рассказали о подготовке ответа плану США по Украине

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    В России допустили провокации со стороны Украины для срыва мирного процесса

    Российские бойцы за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ

    Карасин предрек крах Зеленского из-за успехов ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости