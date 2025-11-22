Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:47, 22 ноября 2025Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Около десяти взрывов прозвучало над Сызранью в Самарской области. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Предполагается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Местные жители рассказали, что слышали от восьми до десяти взрывов, от которых «затрещали стекла». Это началось примерно полчаса назад.

Очевидцы уточнили, что громкие звуки исходили с северной части города и со стороны Волги. Официальные данные пока не поступали.

Ранее сообщалось, что два российских города подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Звуки взрывов слышали в Саратове и Энгельсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

    Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

    Еще один российский аэропорт ограничил полеты

    Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

    Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

    Над российским городом прогремели взрывы

    В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

    Аналитик рассказал о борьбе на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости