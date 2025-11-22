Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 22 ноября 2025Силовые структуры

Найден виновник массового поджога машин в Москве

Виновником массового поджога машин в Москве стал уроженец Владимирской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Сотрудники полиции за несколько часов поймали мужчину, по чьей вине произошло массовое возгорание машин на Донецкой улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Виновником оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Он был задержан в Подольске и полностью признал свою вину.

Ранее сообщалась, что неизвестный поджег несколько мусорных баков в московском жилом комплексе «Домашний» на Донецкой улице. Пламя перекинулось на парковку. В результате этого сгорели восемь машин и два мотоцикла.

Никто из горожан не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с Россией

    Белоусов заявил о бегстве украинских бойцов в Звановке

    Найден виновник массового поджога машин в Москве

    Адвокат семьи баскетболиста Тиммы заявила о мошенничестве Седоковой

    Медведев высказался о составе делегации Украины на переговорах с США

    Галкин оказался в пустыне после сообщений о якобы проверке в Израиле

    Экс-глава украинской делегации Умеров высказался о предстоящих переговорах

    Зеленский отправит на переговоры с Россией признанного террористом чиновника

    На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

    Россиян предупредили о характерных симптомах надвигающегося инфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости