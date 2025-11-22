Найден виновник массового поджога машин в Москве

Виновником массового поджога машин в Москве стал уроженец Владимирской области

Сотрудники полиции за несколько часов поймали мужчину, по чьей вине произошло массовое возгорание машин на Донецкой улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Виновником оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Он был задержан в Подольске и полностью признал свою вину.

Ранее сообщалась, что неизвестный поджег несколько мусорных баков в московском жилом комплексе «Домашний» на Донецкой улице. Пламя перекинулось на парковку. В результате этого сгорели восемь машин и два мотоцикла.

Никто из горожан не пострадал.

