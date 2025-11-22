Путешествия
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

NYP: Boeing 737 столкнулся с неисправным метеозондом на высоте 11 км
Фото: Miguel J. Rodriguez Carrillo / Reuters

Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал отчет об объекте, который врезался в самолет компании United Airlines около месяца назад. Об этом пишет New York Post (NYP).

По данным издания, Boeing 737 столкнулся с неисправным метеозондом, когда пролетал над штатом Юта на высоте около 11 километров. Метеозонд разбил в самолете лобовое стекло и засыпал кабину осколками. Капитан был вынужден совершить аварийную посадку на запасном аэродроме в Солт-Лейк-Сити.

Предварительно, шар для глобального зондирования WindBorne Systems был запущен днем ранее из штата Вашингтон. Он направился на юг страны через всю Неваду, но затем повернул обратно в Юту.

Ранее пассажиров самолета United Airlines пришлось эвакуировать после столкновения с другим бортом в аэропорту Хьюстона (США).

