Названо число сумевших поступить в российские школы детей мигрантов

Музаев: Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы

Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы, такое число в беседе с РИА Новости назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что для поступления существует два требования — предъявить пакет документов и знать русский язык. «То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали», — пояснил чиновник, комментируя результаты. Более 80 процентов не смогли поступить, поскольку не знали язык на должном уровне, а родители не сумели верно оформить необходимые документы.

Рособрнадзор также обратился с просьбой к крупным регионам России с наибольшим числом заявок от мигрантов на зачисление детей в школы проанализировать опыт тестирования и поступления в учреждения образования. Ведомство исследует вопрос, как изменилась обстановка в школе, взаимоотношения между детьми и ситуация для учителя.

Ранее в России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов. Тестирование детей иностранцев для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля 2025 года.