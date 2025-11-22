Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 22 ноября 2025Россия

Объяснено появление флага США на новогоднем плакате в российском городе

Омский ТЦ «Континент»: Флаг США на новогоднем плакате не заметили при монтаже
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Торговый центр (ТЦ) «Континент» в Омске объяснил появление на новогоднем плакате флага США. Комментарий приводит «Подъем».

В ТЦ заявили, что фрагмент с американским флагом оказался технической ошибкой при подготовке новогоднего оформления. Там уточнили, что дизайнер взял изображение из открытой базы. «Маленькая деталь на крыше домика не была замечена ни на этапе согласования, ни при монтаже», — добавил собеседник издания.

Представитель торгового центра также указал, что после сообщений посетителей о флаге США плакат сразу проверили, а неподходящий фрагмент удалили. «Сейчас на макете — корректное зимнее оформление без каких-либо неуместных деталей», — заключили в ТЦ.

Уточняется, что жители Омска заметили флаг США на новогоднем плакате с Дедом Морозом у ТЦ «Континент». Спустя некоторое время плакат отредактировали и заменили изображение флага снегом.

Ранее сообщалось, что жители Ессентуков заметили патриотический баннер, на котором изображен солдат с флагом США на груди. В городской администрации пояснили, что флаг нарисовали вручную неизвестные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

    Странам G7 предрекли финансовый коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости