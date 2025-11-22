Объяснено появление флага США на новогоднем плакате в российском городе

Омский ТЦ «Континент»: Флаг США на новогоднем плакате не заметили при монтаже

Торговый центр (ТЦ) «Континент» в Омске объяснил появление на новогоднем плакате флага США. Комментарий приводит «Подъем».

В ТЦ заявили, что фрагмент с американским флагом оказался технической ошибкой при подготовке новогоднего оформления. Там уточнили, что дизайнер взял изображение из открытой базы. «Маленькая деталь на крыше домика не была замечена ни на этапе согласования, ни при монтаже», — добавил собеседник издания.

Представитель торгового центра также указал, что после сообщений посетителей о флаге США плакат сразу проверили, а неподходящий фрагмент удалили. «Сейчас на макете — корректное зимнее оформление без каких-либо неуместных деталей», — заключили в ТЦ.

Уточняется, что жители Омска заметили флаг США на новогоднем плакате с Дедом Морозом у ТЦ «Континент». Спустя некоторое время плакат отредактировали и заменили изображение флага снегом.

Ранее сообщалось, что жители Ессентуков заметили патриотический баннер, на котором изображен солдат с флагом США на груди. В городской администрации пояснили, что флаг нарисовали вручную неизвестные.