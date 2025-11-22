Мир
22 ноября 2025Мир

Объявлена специальная встреча ЕС по Украине

Глава Евросовета Кошта: 24 ноября пройдет специальная встреча ЕС по Украине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

В столице Анголы Луанде 24 ноября пройдет специальная встреча глав стран Европейского союза (ЕС), посвященная ситуации на Украине. Об этом в своем аккаунте в X написал глава Евросовета Антониу Кошта.

«Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальную встречу по Украине в Луанде в рамках саммита ЕС-Афросоюз в понедельник», — объявил Кошта.

Глава Евросовета дал понять, что мероприятие связано с разработанным США планом мирного урегулирования на Украине, который состоит из 28 пунктов.

Ранее стало известно, что встреча представителей стран Запада и Украины по плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта намечена на 23 ноября в Женеве. Об этом заявило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

