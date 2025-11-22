Мир
02:31, 22 ноября 2025Мир

В США рассказали о правках в план Трампа по Украине

Politico: Все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Все правки в план американского президента Дональда Трампа по Украине будут вноситься только им лично, пишет издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Украинцам настоятельно донесли, что США ожидают от них согласия на мирную сделку… Любые изменения будут вноситься лично президентом», — уточнило издание.

Ранее нардеп Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана Трампа. Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.

