13:43, 22 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о связи между состоянием полости рта и раком

Основатель клиник Кудаев рассказал о связи полости рта с раком поджелудочной
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kyrylo Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили неожиданную связь между состоянием микрофлоры полости рта и риском развития рака поджелудочной железы, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, научное открытие было сделано специалистами медицинского центра NYU Langone Health совместно с онкологическим центром Perlmutter. В ходе исследования ученые проанализировали ДНК бактерий и грибков в слюне 122 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение примерно девяти лет, чтобы выяснить, разовьются ли у них опухоли.

«Ключевой результат исследования заключается в том, что ученые идентифицировали более двух десятков различных микроорганизмов ротовой полости, присутствие которых коррелирует с повышенным риском развития злокачественных новообразований поджелудочной железы. Это открытие может значительно изменить подходы к ранней диагностике и профилактике данного вида рака», — рассказал Кудаев.

Ранее онколог Ирина Антонова предупредила о том, что из-за постоянного покусывания губ или щек может возникнуть хроническая травматизация полости рта, которая, в свою очередь, может привести к появлению злокачественной опухоли.

